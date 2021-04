Serve alcolici oltre il tempo massimo Covid: chiuso il bar. Multate 5 persone 'in trasferta' (Di sabato 24 aprile 2021) MONTEGRANARO - Servizi straordinari dei carabinieri per verificare il rispetto della normativa anti Covid . Sono stati sottoposti a controllo 205 veicoli, ed identificati complessivamente 276 soggetti. Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 aprile 2021) MONTEGRANARO - Servizi straordinari dei carabinieri per verificare il rispetto della normativa anti. Sono stati sottoposti a controllo 205 veicoli, ed identificati complessivamente 276 soggetti.

Advertising

Ninni99305288 : Sei un despota, tiranno, megalomane, senza cervello, inutile, vanaglorioso, superbo, arrogante. A che serve non ven… - Bouvet_Nemo : @SkyTG24 Il coprifuoco - che detesto - serve per impedire assembramenti notturni alcolici in cui si perde ogni inib… - Bouvet_Nemo : @RaiNews @GuidoCrosetto @FratellidItalia @RaiStudio24 Il coprifuoco - che detesto - serve per evitare cene, feste e… - autowahtic : avendo il governo finalmente e faticosamente accettato ciò che era già ovvio e ben noto da tempo, a maggior ragione… -