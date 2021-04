Serie A | Genoa-Spezia | le formazioni ufficiali

Advertising

infobetting : Genoa-Spezia (24 aprile ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - BasurtoBecerril : RT @BettingGod06: Serie A ???? ?? 24 April Genoa - Spezia Btts (1.80) X FT (draw) (3.00) - ( risky ) - sportli26181512 : Serie A LIVE: alle 15 Genoa-Spezia, poi alle 18 Parma-Crotone: Dopo il turno infrasettimanale giocato tra martedì e… - FiorentinaUno : SERIE A, Le formazioni ufficiali dell’anticipo delle 15 tra Genoa e Spezia - - firenzeviola_it : SERIE A, Dalle 15 al via con Genoa-Spezia. Domani e lunedì... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Genoa

... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di- Spezia, match valido per la 33ª giornata diA 2020/2021.(3 - 5 - 2): Perin; Biraschi, Masiello, Criscito; Goldaniga,...... sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato diA . ... Diretta/Spezia video streaming tv: il duello Ballardini vs Italiano Tra l'altro il Crotone è ...Consigli Fantacalcio per la 33 giornata di Serie A. I suggerimenti su chi schierare e chi far rimanere il panchina. Chi scende in campo e gli infortunati.Questo pomeriggio, presso lo stadio “Lugi Ferraris”, si giocherà la sfida tra il Genoa e lo Spezia, derby ligure e gara valevole per la zona salvezza. I due tecnici Ballardini e Italiano hanno fatto l ...