Sassuolo-Sampdoria 1-0, De Zerbi: “Vittoria importante. Mio futuro? Non ci dormo la notte” (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi non siamo stati bellissimi e brillanti fisicamente, ma abbiamo ottenuto una Vittoria importantissima. Ora ci sono 10 punti di vantaggio sulla Sampdoria e siamo a -3 dalla Roma: se già l’anno scorso avevamo fatto un campionato straordinario, immaginiamoci quest’anno. Il mio futuro? Oltre alla classifica, metto davanti i rapporti e ciò che questo ambiente mi ha dato. Sicuramente non è la posizione finale che mi sposta, sarebbe riduttivo. Fare meglio di quello che stiamo facendo è complicato”. Lo ha detto Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la Vittoria contro la Sampdoria. L’allenatore analizza la sfida dal punto di vista tattico: “Purtroppo la Sampdoria pressava forte e non ci lasciava tempo di cambiare sistema – dichiara a DAZN – Quando ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi non siamo stati bellissimi e brillanti fisicamente, ma abbiamo ottenuto unaimportantissima. Ora ci sono 10 punti di vantaggio sullae siamo a -3 dalla Roma: se già l’anno scorso avevamo fatto un campionato straordinario, immaginiamoci quest’anno. Il mio? Oltre alla classifica, metto davanti i rapporti e ciò che questo ambiente mi ha dato. Sicuramente non è la posizione finale che mi sposta, sarebbe riduttivo. Fare meglio di quello che stiamo facendo è complicato”. Lo ha detto Roberto De, tecnico del, dopo lacontro la. L’allenatore analizza la sfida dal punto di vista tattico: “Purtroppo lapressava forte e non ci lasciava tempo di cambiare sistema – dichiara a DAZN – Quando ...

