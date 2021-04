Riaperture, “non sono un ‘liberi tutti’: proteggetevi con la mascherina” (Di sabato 24 aprile 2021) Riaperture 26 aprile e coronavirus, “da lunedì sarà cruciale rispettare le misure di prevenzione dei contagi, a partire dall’uso delle mascherine”. E’ il monito che Paolo Bonanni, epidemiologo e professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze, lancia dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ per evitare che i numeri della pandemia tornino a peggiorare. “Probabilmente fino all’estate non avremo grossi sbalzi, aiutati dall’arrivo del caldo e dalla possibilità di trascorrere tempo all’aperto. Ma serve grande responsabilità da parte di tutti – dice – perché il virus circola ancora in modo sostenuto: le Riaperture non possono essere viste come un ‘liberi tutti’. Indossare correttamente la mascherina è il primo punto, meglio optare per le Ffp2, evitare quelle di stoffa. Se si va a casa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021)26 aprile e coronavirus, “da lunedì sarà cruciale rispettare le misure di prevenzione dei contagi, a partire dall’uso delle mascherine”. E’ il monito che Paolo Bonanni, epidemiologo e professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze, lancia dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ per evitare che i numeri della pandemia tornino a peggiorare. “Probabilmente fino all’estate non avremo grossi sbalzi, aiutati dall’arrivo del caldo e dalla possibilità di trascorrere tempo all’aperto. Ma serve grande responsabilità da parte di tutti – dice – perché il virus circola ancora in modo sostenuto: lenon posessere viste come un. Indossare correttamente laè il primo punto, meglio optare per le Ffp2, evitare quelle di stoffa. Se si va a casa ...

