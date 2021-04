Recovery: Draghi rassicura M5S, ‘coperture superbonus al 2023 ci saranno’ (2) (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) – Nel Pnrr sono stanziati per il superbonus 18 milioni, ma ne servirebbero altri dieci per garantire la copertura del 2023. Per questo, come anticipato dall’Adnkronos, al Mef si ragiona sulla possibilità di inserire le risorse che mancano all’appello nella prossima manovra, in autunno. Delle rassicurazioni sulla copertura dovrebbero arrivare anche nell’intervento del premier lunedì e martedì alla Camera e al Senato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) – Nel Pnrr sono stanziati per il18 milioni, ma ne servirebbero altri dieci per garantire la copertura del. Per questo, come anticipato dall’Adnkronos, al Mef si ragiona sulla possibilità di inserire le risorse che mancano all’appello nella prossima manovra, in autunno. Dellezioni sulla copertura dovrebbero arrivare anche nell’intervento del premier lunedì e martedì alla Camera e al Senato. L'articolo CalcioWeb.

