Pre Inter-Verona | le dichiarazioni degli allenatori

Domani 25 Aprile 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si disputerà la partita Inter-Verona di Serie A. Nel pre Inter-Verona si sono registrate le dichiarazioni degli allenatori. I nerazzurri si stanno preparando alle ultime sei partite prima di festeggiare il meritato scudetto. Ma non dovranno fare passi falsi col Verona perché la squadra veneta ha fatto sempre soffrire le avversarie. Inter-Verona: formazioni e dove vederla Pre Inter-Verona: che cosa ha detto Antonio Conte? L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Verona. Conte sulla Juric e ...

