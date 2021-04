Parlamento al buio, il Recovery di Draghi è un segreto di Stato (Di sabato 24 aprile 2021) Le indiscrezioni del PNRR al Consiglio dei Ministri confermano le nostre paure: la prima voce in ordine di peso sono soldi alle imprese (14%), seconda l’alta velocità ferroviaria in tutti i suoi aspetti (13%). Messe assieme valgono più di un quarto del piano, mentre per la sanità territoriale si prevedono solo 7 miliardi in 6 anni (3,7%), meno di quelli investiti per la cura a distanza, per non dire degli 1,69 miliardi per la qualità dell’aria (0,9%), gli 0,50 per la cosiddetta ‘previsione del cambiamento climatico’ (0,2%) e delle solite briciole per la cultura, un settore devaStato dalla pandemia: 1,1 miliardi (0,6%) per il patrimonio culturale e 0,16 (0%) per l’industria culturale.Siamo davanti a un giudizio universale climatico e a una crisi senza precedenti, ma sembra che al Governo Draghi la pandemia non abbia insegnato nulla.Il 30 aprile ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Le indiscrezioni del PNRR al Consiglio dei Ministri confermano le nostre paure: la prima voce in ordine di peso sono soldi alle imprese (14%), seconda l’alta velocità ferroviaria in tutti i suoi aspetti (13%). Messe assieme valgono più di un quarto del piano, mentre per la sanità territoriale si prevedono solo 7 miliardi in 6 anni (3,7%), meno di quelli investiti per la cura a distanza, per non dire degli 1,69 miliardi per la qualità dell’aria (0,9%), gli 0,50 per la cosiddetta ‘previsione del cambiamento climatico’ (0,2%) e delle solite briciole per la cultura, un settore devadalla pandemia: 1,1 miliardi (0,6%) per il patrimonio culturale e 0,16 (0%) per l’industria culturale.Siamo davanti a un giudizio universale climatico e a una crisi senza precedenti, ma sembra che al Governola pandemia non abbia insegnato nulla.Il 30 aprile ...

