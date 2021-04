Palermo-Cavese, il doppio ex della sfida Paleari: “I rosanero non c’entrano nulla con la C, ho una speranza” (Di sabato 24 aprile 2021) Franco Paleari doppio ex in vista di Palermo-Cavese.L'ex estremo difensore dei rosanero a metà degli anni '80 ha anche difeso la porta dei campani poco prima di approdare in Sicilia. L'ex portiere di entrambe le compagine, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Palermo non c’entrava niente con la B, figuriamoci con la C, vederlo in questa categoria è strano. Dall’altro lato, la Cavese ha vissuto stagioni importanti, però poi ha avuto problemi. Certo che rischiare di finire in Serie D non può far piacere. Visto che il Palermo è già ai play-off e la Cavese può ancora salvarsi, magari spero riescano a fare almeno un punto. Poi per i play-off sarò assolutamente un tifoso ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Francoex in vista di.L'ex estremo difensore deia metà degli anni '80 ha anche difeso la porta dei campani poco prima di approdare in Sicilia. L'ex portiere di entrambe le compagine, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."non c’entrava niente con la B, figuriamoci con la C, vederlo in questa categoria è strano. Dall’altro lato, laha vissuto stagioni importanti, però poi ha avuto problemi. Certo che rischiare di finire in Serie D non può far piacere. Visto che ilè già ai play-off e lapuò ancora salvarsi, magari spero riescano a fare almeno un punto. Poi per i play-off sarò assolutamente un tifoso ...

