Morta Milva | Di Michele | “Grazie per la tua arte e il tuo coraggio”

ROMA – "Tu non sai quante cose ci hai insegnato, quante porte ci hai aperto, quante strade nuove ci hai fatto percorrere. O forse lo sai e anche questo ti renderà fiera. Oggi pensavo a quel "Sanremo in the world" che abbiamo condiviso: ti osservavo da lontano e da vicino, schiva ed elegante, sembrava che arrivassi da un altro pianeta. Magari adesso sei tornata a casa. Grazie Milva, per la tua arte e il tuo coraggio". Così la cantautrice Grazia Di Michele (foto) ricorda oggi sulla sua pagina Facebook la grande Milva, che ci ha lasciato all'età di 81 anni.

