Milan Primavera | Obaretin | “Ecco il mio ruolo preferito Devo migliorare”

Advertising

MilanPress_it : 4' - Parte molto forte il Milan e il Sassuolo risponde con coraggio. #Primavera #SassuoloMilan 0-0 - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan: a breve il fischio d’inizio: Ecco, di seguito, le formazioni: SASSUOLO: Vitale… - MilanPress_it : Primavera, la formazione ufficiale del Milan. MILAN: Jungdal; Coubis, Kerkez, Saco, Obaretin, Michelis, Frigerio,… - MilanNewsit : LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan: a breve il fischio d’inizio - MilanPress_it : Segui con noi il match! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Primavera

... assenti quest'oggi Armini , impegnato con la, e l'infortunato Escalante . Lavoro differenziato invece per Luiz Felipe , sempre più vicino al rientro in gruppo. In vista delsi va ...DIRETTA SASSUOLO(RISULTATO 0 - 0) SI COMINCIA! Solo pochi istanti prima del fischio d'inizio della diretta di Sassuolo: approfittiamone per andare a controllare qualche dato ...Franck Kessie, centrocampista del Milan, si è raccontato nel corso di un'intervista a Sport Week. Il centrocampista rossonero, uno dei simboli della rinascita milanista, ha parlato della sua esperienz ...Diretta Sassuolo Milan. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1 ...