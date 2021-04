Meteo Roma del 24-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo stabile al mattino console alternato a velatura in transito al pomeriggio locale instabilità sui rilievi con possibilità di isolate piogge o acqua tempo asciutto altrove tra la sera e la notte nuvolosità in aumento con deboli piogge al nord-ovest e Centro Italia condizioni di tempo asciutto per l’intera giornata con alternato locali e no qui addensamenti sparsi nessuna variazione nelle ore serali e notturne ma con nuvolosità in aumento ovunque al sud e sulle Isole tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche al pomeriggio in serata ma con nuvolosità in aumento a partire dalla Sardegna temperature minime in aumento al centro-nord e inSud massime in lieve rialzo ovunque le previsioni del tempo ...