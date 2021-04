LIVE Berrettini-Daniel 1-0, ATP Belgrado in DIRETTA: comincia il match, Matteo salva già una palla break (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione di Berrettini-Daniel 0-15 Gran passante di rovescio di Matteo! Ci prova Daniel, ma non riesce a contenerlo con il tuffo a rete. GAME Berrettini, 1-0. Dritto dal centro del campo che spinge all’esterno il giapponese, il primo game è suo. A-40 E ci ha preso gusto il romano: altro ace, stavolta centrale. 40-40 E Berrettini risponde con un ace. 30-40 Lungo lo slice di Berrettini, subito una palla break da affrontare. 30-30 Risposta di rovescio sulla seconda che spizza la riga per Daniel. Matteo spiazzato. 30-15 Prima di servizio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30 La presentazione di0-15 Gran passante di rovescio di! Ci prova, ma non riesce a contenerlo con il tuffo a rete. GAME, 1-0. Dritto dal centro del campo che spinge all’esterno il giapponese, il primo game è suo. A-40 E ci ha preso gusto il romano: altro ace, stavolta centrale. 40-40 Erisponde con un ace. 30-40 Lungo lo slice di, subito unada affrontare. 30-30 Risposta di rovescio sulla seconda che spizza la riga perspiazzato. 30-15 Prima di servizio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Daniel semifinale Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Daniel #semifinale - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPBelgrade #Djokovic sconfitto in #semifinale da #Karatsev 7-5 4-6 6-4! Alle 21 #Berrettini contro #Daniel #live! - infoitsport : LIVE Berrettini-Daniel, ATP Belgrado in DIRETTA: in campo Djokovic e Karatsev - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel ATP Belgrado in DIRETTA: Djokovic e Karatsev al terzo set slitta l’incontro di Matteo -… - flamminiog : RT @federtennis: I nostri azzurri in campo oggi, live su @SuperTennisTv: ???? Barcellona 13:30 Sinner ?? Tsitsipas ???? 19:00 circa, Belgra… -