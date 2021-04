La vendetta di un uomo tranquillo | recensione film

(Di sabato 24 aprile 2021) “Ladi Un” è undi genere drammatico e thriller del 2017, diretto e sceneggiato da Raúl Arévalo (sceneggiatura firmata a quattro mani con David Pulido). Il cast include Antonio De La Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Alicia Rubio, Manolo Solo ed altri interpreti. Ilnarra di unalenta, lunga ma inesorabile, mettendo davanti agli occhi dello spettatore quale terribile processo può avvenire nella mente di una persona calma e buona che si ritrova a subire un’ingiustizia terribile che non riesce a farsi scivolare addosso. TRAMA Curro e José sono due uomini molto diversi tra di loro: il primo è un criminale finito in galera dopo una rapina, nonostante tutti i suoi complici l’abbiano fatta franca; il secondo è unricco e ...

Advertising

sardusrebel : RT @glmdj: #SuperLegue, è il giorno in cui inizia la resa dei conti? Nella riunione di oggli dell'esecutivo UEFA ci saranno #falchi ma anch… - Vik241076 : RT @GianniIglesias: Quello che sta vomitando quest’uomo è inaccettabile @juventusfc ed offensivo nei confronti di @andagn Livore e vendet… - Goldrake1810 : RT @GianniIglesias: Quello che sta vomitando quest’uomo è inaccettabile @juventusfc ed offensivo nei confronti di @andagn Livore e vendet… - RotondiGiorgio : @catlatorre Sì, è un grande uomo, anche per la semplicità con cui racconta, senza odio e sete di vendetta. Un esemp… - melinacugliari : RT @GianniIglesias: Quello che sta vomitando quest’uomo è inaccettabile @juventusfc ed offensivo nei confronti di @andagn Livore e vendet… -

Ultime Notizie dalla rete : vendetta uomo

BergamoNews.it

...55 - TG Regione Rai 4 18:40 - Delitti in Paradiso Ep.1 19:38 - Delitti in Paradiso Ep.2 20:35 - MacGyver ep.15 21:20 - La Unidad ep.3 22:10 - La Unidad ep.4 23:05 - Ladi untranquillo ...A gridareè una notizia, su tutte: il potere continua a fingere che il Covid sia una ... il potente- ombra che aveva imposto a Conte l'intero 'cast' dell'emergenza, le comparse per il ...Nutrito dalla natura, l’uomo deve mettere radici nella natura, rispettarla, seguirne le leggi e proteggerla. Agire in disprezzo della natura e delle sue leggi non farà che provocare la sua vendetta.L'uomo, che ha precedenti di polizia ... Ai carabinieri avevano dichiarato che la loro era stata una vendetta: «È colpa sua se siamo diventati tossici», hanno detto. Hanno sempre negato l'esistenza di ...