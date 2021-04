Isola dei Famosi 2021 | Manuela e Awed si sentivano?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 aprile 2021)sembrerebbe essere andato a L’deiin cerca di una storia d’amore e dopo aver puntato Miryea Stabile e Drusilla Gucci ha dichiarato il proprio interesse per la modella Beatrice Marchetti, beccandosi tre due di picche uno dietro l’altro. A Miryea stava solo simpatico, Drusilla non voleva essere la ruota di scorta di nessuna, Beatrice è fidanzata. Nel corso dell’ultima puntata de L’deisono sbarcate tre nuove naufraghe single fra cui anche l’ex meteorina di Emilio Fede,Ferrera, che prima di partire ha confessato il proprio interesse proprio per. Le parole diFerrera “mi piace perché è una persona spontanea e poi – avrebbe riferitoFerrera – è napoletano, io ...