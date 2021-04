Infortunio Nestorovski | problema al ginocchio Lunedì a Villa Stuart

Advertising

Fprime86 : RT @DiMarzio: Lunedì visita specialistica a Roma per l'attaccante dell'#Udinese - DiMarzio : Lunedì visita specialistica a Roma per l'attaccante dell'#Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Nestorovski

...trasferta di La Spezia recupera Pedro Pereira dalla squalifica ma perde Benali per. In difesa Cuomo favorito su Luperto. I bianconeri invece si affidano alla coppia Okaka -. La ......sono fermi per. In difesa De Maio e Samir lottano per una maglia da titolare. Sulle fasce ballottaggio tra Molina e Zeegelaar; in attacco Llorente dal primo minuto ; Okaka e...Problemi in casa Udinese: si ferma per un infortunio al ginocchio Ilija Nestorovski: lundì visite specialistiche a Villa Stuart Luca Gotti deve fare i conti con l’assenza dell’attaccante macedone Ilij ...Unica nota lieta: dal turno infrasettimanale non si registrano infortuni. Restano ai box ... 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski, 45 Forestieri). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidato: Musso.