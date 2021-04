Il post gara di Sassuolo-Sampdoria (Di sabato 24 aprile 2021) Roberto De Zerbi e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni nel post gara di Sassuolo-Sampdoria. Il match si è concluso sul risultato di 1-0 in favore dei neroverdi grazie alla rete di Domenico Berardi. Cosa ha detto Roberto De Zerbi? “Non siamo stati bellissimi oggi, però abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una squadra forte. Non eravamo neppure brillanti fisicamente, mentalmente ci siamo un po’ portati dietro la vittoria di Milano. Siamo a -3 dalla Roma, abbiamo fatto un punto in più dello scorso anno e mancano cinque partite… Se il campionato 2019/20 era straordinario, figuriamoci questo. Nel primo tempo siamo stati più lenti perché ci stavamo preparando a un’eventuale perdita del pallone. Questo era uno dei motivi. Nella ripresa siamo tornati al classico e abbiamo giocato in velocità. Io metto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Roberto De Zerbi e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso sul risultato di 1-0 in favore dei neroverdi grazie alla rete di Domenico Berardi. Cosa ha detto Roberto De Zerbi? “Non siamo stati bellissimi oggi, però abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una squadra forte. Non eravamo neppure brillanti fisicamente, mentalmente ci siamo un po’ portati dietro la vittoria di Milano. Siamo a -3 dalla Roma, abbiamo fatto un punto in più dello scorso anno e mancano cinque partite… Se il campionato 2019/20 era straordinario, figuriamoci questo. Nel primo tempo siamo stati più lenti perché ci stavamo preparando a un’eventuale perdita del pallone. Questo era uno dei motivi. Nella ripresa siamo tornati al classico e abbiamo giocato in velocità. Io metto ...

