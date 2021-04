Il bluff delle riaperture: anche in zona gialla niente caffé al banco. Bar furiosi: ecco quant’è il danno (Di sabato 24 aprile 2021) Come si potrà prendere il caffé al bar o al ristorante con lo sdoganamento in zona gialla? È presto detto: come si faceva con le restrizione prima delle riaperture. Dipende: da diversi fattori e relative variabili a seconda delle strutture ricettive a cui ci si rivolge. Incredibile, ma vero: la squadra di governo al lavoro sulle riaperture non scioglie la prognosi in maniera univoca ma, complicando ulteriormente il quadro dei riferimenti a cui attenersi una volta passati al giallo, stila una sorta di decalogo anche sul ritorno al bar per una semplice tazza di caffè. Che, sembra di capire, avrà una fruizione varabile a seconda dei locali. E per cui – come riporta Libero a riguardo –: «Chi ha solo spazi al chiuso dovrà ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Come si potrà prendere ilal bar o al ristorante con lo sdoganamento in? È presto detto: come si faceva con le restrizione prima. Dipende: da diversi fattori e relative variabili a secondastrutture ricettive a cui ci si rivolge. Incredibile, ma vero: la squadra di governo al lavoro sullenon scioglie la prognosi in maniera univoca ma, complicando ulteriormente il quadro dei riferimenti a cui attenersi una volta passati al giallo, stila una sorta di decalogosul ritorno al bar per una semplice tazza di caffè. Che, sembra di capire, avrà una fruizione varabile a seconda dei locali. E per cui – come riporta Libero a riguardo –: «Chi ha solo spazi al chiuso dovrà ...

