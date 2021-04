Dalla Polonia: “Atalanta, pronta un’offerta per Dragowski” (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo l’emittente polacca Tvp Sport il portiere dell’Atalanta per la prossima stagione potrebbe essere Dragowski. L’Atalanta sarebbe pronta ad offrire 15 milioni, la richiesta viola sarebbe più alta, ma il dialogo si potrebbe aprire, considerando anche un rinnovo complicato del contratto attualmente in scadenza nel 2022. L’idea nasce dal momento in cui Gollini, ma anche Sportiello, potrebbero lasciare l’Atalanta. Il portiere polacco sta disputando un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo l’emittente polacca Tvp Sport il portiere dell’per la prossima stagione potrebbe essere. L’sarebbead offrire 15 milioni, la richiesta viola sarebbe più alta, ma il dialogo si potrebbe aprire, considerando anche un rinnovo complicato del contratto attualmente in scadenza nel 2022. L’idea nasce dal momento in cui Gollini, ma anche Sportiello, potrebbero lasciare l’. Il portiere polacco sta disputando un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

