Campania "gialla", guariti superano i positivi: in calo l'indice dei contagi

Sono 2.012 i positivi in Campania su 21.651 tamponi molecolari effettuati. Lo comunica il quotidiano bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania. Di questi circa 2mila positivi, 1.359 sono asintomatici e 653 sintomatici. I tamponi antigenici del giorno sono 7.803.

