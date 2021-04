Berrettini, è finale! Sconfitto Daniel in tre set: ora sfida super Karatsev (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini vola alla finale di Belgrado grazie al successo in tre set sul giapponese Taro Daniel: l'azzurro ha finito per vincere per 6 - 1 6 - 7 6 - 0 un match che avrebbe potuto anche ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Matteovola alla finale di Belgrado grazie al successo in tre set sul giapponese Taro: l'azzurro ha finito per vincere per 6 - 1 6 - 7 6 - 0 un match che avrebbe potuto anche ...

