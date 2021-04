ATP Barcellona, Stefanos Tsitsipas è il tennista con più vittorie del 2021. 3° Jannik Sinner (Di sabato 24 aprile 2021) Nove vittorie e 17 set di fila. Stefanos Tsitsipas continua nel suo incedere vincente e anche Jannik Sinner ha potuto fare poco al cospetto del greco nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). Il 6-3 6-3, probabilmente, non rende giustizia all’altoatesino che, nel corso del match, ha avuto le sue chance, ma nella gestione dei momenti e soprattutto con il servizio l’ellenico ha fatto una grande differenza. Per Stefanos si tratta di un risultato significativo perché tre anni fa raggiunse la Finale di questo torneo (la prima nel circuito ATP), venendo poi travolto da Rafael Nadal. Ora però il tennis espresso sul rosso catalano è tale che la vittoria finale sia possibile in attesa di sapere chi tra Nadal e Pablo Carreno Busta sarà il prossimo avversario. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Novee 17 set di fila.continua nel suo incedere vincente e ancheha potuto fare poco al cospetto del greco nella semifinale dell’ATP 500 di(Spagna). Il 6-3 6-3, probabilmente, non rende giustizia all’altoatesino che, nel corso del match, ha avuto le sue chance, ma nella gestione dei momenti e soprattutto con il servizio l’ellenico ha fatto una grande differenza. Persi tratta di un risultato significativo perché tre anni fa raggiunse la Finale di questo torneo (la prima nel circuito ATP), venendo poi travolto da Rafael Nadal. Ora però il tennis espresso sul rosso catalano è tale che la vittoria finale sia possibile in attesa di sapere chi tra Nadal e Pablo Carreno Busta sarà il prossimo avversario. Per ...

