Amici 20, Samuele Barbetta difeso dal padre: il messaggio contro gli haters è provocatorio (Di sabato 24 aprile 2021) Samuele Barbetta è uno dei ballerini che stasera si esibirà al Serale di Amici, dopo le pesanti accuse rivoltogli da alcuni haters sui social è accorso in aiuto il padre.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 aprile 2021)è uno dei ballerini che stasera si esibirà al Serale di, dopo le pesanti accuse rivoltogli da alcunisui social è accorso in aiuto il.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gossipblogit : Amici 20, il padre di Samuele Barbetta contro i “leoni da tastiera”: “Mi vergogno per voi” - infoitcultura : Amici, Samuele attaccato: il padre lo difende - casino90210 : @dederjca @giulia08682086 Amo Giulia va bene ma pure Samuele davanti ad Alessandro che ha ballato in maniera fantas… - MarjoryMonfrini : @kissmeunderthe7 @V108965981 @Onefire95582124 @mariagiuliaeva1 @itsnottheend28 Appunto parleranno fuori da amici, a… - kissmeunderthe7 : @V108965981 @MarjoryMonfrini @Onefire95582124 @mariagiuliaeva1 @itsnottheend28 Questo lo dici tu ahahah. Per me mer… -