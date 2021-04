Zaccaria Spina | “Consiglio Autonomie Locali è un’opportunità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti«Tra i primi argomenti affrontati dalla struttura di supporto alla Prima Commissione Consiliare permanente della Regione Campania presieduta da Giuseppe Sommese c’è stato l’approfondimento della elezione del CAL, ildelledella Campania, che ad oggi non è ancora avvenuta nonostante la sua istituzione fosse stata prevista nel 2009 dallo Statuto della Regione e recepita nel 2011 con Legge Regionale», lo riferisceche coordina la stessa struttura di supporto. «Ho illustrato al presidente Sommese – dichiara– come in questo particolare momento storico si avverte ancor più la necessità di un raccordo tra la Regione ed i 550 Entidella Campania nella redazione dei Programmi Regionali di ...