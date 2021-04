Verissimo, ci sarà proprio lei: l’eccezionale ospite di Sabato 24 Aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sabato 24 Aprile ci aspetta una nuova e attesissima puntata di “Verissimo”: in studio vedremo un’ospite eccezionale, si parla solo di lei negli ultimi giorni! Domani 24 Aprile, andrà in onda una nuova e attesissima puntata di “Verissimo”: per l’occasione vedremo un’ospite d’eccezione, si parla solo di lei in questo periodo! L’appuntamento con la bella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 aprile 2021)24ci aspetta una nuova e attesissima puntata di “”: in studio vedremo un’eccezionale, si parla solo di lei negli ultimi giorni! Domani 24, andrà in onda una nuova e attesissima puntata di “”: per l’occasione vedremo un’d’eccezione, si parla solo di lei in questo periodo! L’appuntamento con la bella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

brontolo52 : @mostro15119736 Verissimo, quella falsa pacatezza di chi vuol far vedere di sapere di cosa parla e non sa un beneme… - chiaravillage : @nonsiapplica Verissimo tutti antipatici. Sarà la fame - deddylove2 : RT @pazzadiamici: significa che anche Leonardo sarà a Verissimo,contenti? magari ora non scassate più il cazzo sotto ai post #amici20 https… - sara_mochii : @kookoosgirl @BTS_twt VERISSIMO. - Serena40657446 : Adorissimo?? sabato mediaset è dei nostri??...Italia1 Clizia e a Verissimo Ciavarrone e Ciavarro (Ciavarrino/a sarà q… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo sarà Al Bano visita a sorpresa i pazienti dell'ospedale Covid, la reazione: 'Siamo in piena terza guerra mondiale' ...che l'uomo abbia seriamente intenzione di "seppellire il virus" una volta che la pandemia sarà ... Approfondisci Verissimo, Jasmine Carrisi si racconta: il rapporto con papà Al Bano Domenica In, Al Bano ...

Tensione tra Barbara D'Urso e Tommaso Zorzi! ...fare a meno di notare però che Zorzi è stato ospite di Verissimo e del Maurizio Costanzo Show dopo il GF Vip, e quindi sembra che lui abbia accuratamente evitato i salotti tv di Barbara D'Urso. Sarà ...

Martina Miliddi, storia di una ballerina Mediaset Play ...che l'uomo abbia seriamente intenzione di "seppellire il virus" una volta che la pandemia... Approfondisci, Jasmine Carrisi si racconta: il rapporto con papà Al Bano Domenica In, Al Bano ......fare a meno di notare però che Zorzi è stato ospite die del Maurizio Costanzo Show dopo il GF Vip, e quindi sembra che lui abbia accuratamente evitato i salotti tv di Barbara D'Urso....