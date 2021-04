Torna la saga dei Florio, a maggio ‘L’inverno dei Leoni’ di Stefania Auci (Di venerdì 23 aprile 2021) A distanza di due anni dall’uscita del primo volume della saga dei Florio ‘I Leoni Sicilia’ di Stefania Auci, uscirà il prossimo 24 maggio il secondo libro dedicato alla famiglia di ricchi imprenditori. ‘L’inverno dei Leoni’ (688 pagine, Casa Editrice Nord) è il romanzo che conclude la saga dei Florio. Il primo volume ha venduto oltre 650 mila copie ed è in corso di traduzione in 32 paesi. Sono lontani i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) A distanza di due anni dall’uscita del primo volume delladei‘I Leoni Sicilia’ di, uscirà il prossimo 24il secondo libro dedicato alla famiglia di ricchi imprenditori.dei(688 pagine, Casa Editrice Nord) è il romanzo che conclude ladei. Il primo volume ha venduto oltre 650 mila copie ed è in corso di traduzione in 32 paesi. Sono lontani i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di ...

