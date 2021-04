Top Dieci: quante puntate, durata e quando finisce il programma di Carlo Conti (Di venerdì 23 aprile 2021) Top Dieci: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per la seconda edizione di Top Dieci, lo show di Carlo Conti in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse 6 puntate per 6 venerdì sera. Tutte in prima serata: ore 21,25. La prima andrà in onda venerdì 23 aprile 2021; l’ultima venerdì 28 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 23 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 30 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 7 maggio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 14 maggio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 21 maggio 2021, ore 21,25 Sesta ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) Topsono previste per la seconda edizione di Top, lo show diin onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse 6per 6 venerdì sera. Tutte in prima serata: ore 21,25. La prima andrà in onda venerdì 23 aprile 2021; l’ultima venerdì 28 maggio 2021. Di seguito lazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 23 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 30 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 7 maggio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 14 maggio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 21 maggio 2021, ore 21,25 Sesta ...

Advertising

zazoomblog : Top Dieci: come funziona e le prove del programma di Carlo Conti - #Dieci: #funziona #prove #programma - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 23 APRILE 2021: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, FELICISSIMA SERA E PROPAGANDA LIVE - UnDueTreBlog : Top Dieci, seconda edizione dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti – Puntate, squadre. - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre… - zazoomblog : Top Dieci 2021: quali saranno gli ospiti della prima puntata? - #Dieci #2021: #quali #saranno #ospiti… -