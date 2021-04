Stabile la Borsa di New York. Preoccupa l’innalzamento delle tasse di Biden

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmentee si posiziona su 33.779 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.144 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,37%); senza direzione l’S&P 100 (+0,19%). Gli investitori si preparano a concludere una settimana al ribasso a causazioni per il possibile aumentoimposte sulle plusvalenze che la Casa Bianca starebbe considerando, secondo le indiscrezioni dei media americani. L’imposta federale massima sul capital gain potrebbe passare al 43,4% dall’attuale 23,8%. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+0,45%) e informatica (+0,42%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce.Com (+1,21%), Visa (+0,55%), United Health ...

204 (da 1,2 di ieri in chiusura) ed èa 129,9 yen mentre il rapporto dollaro/yen è a 107,89 (da 108,13). Risale il greggio con il Brent a 65,8 (+0,7%). (Il Sole 24 Ore Radiocor)) ., per ...Sulla Borsa Merci di Milano ancora in calo Baldo (-10), che si attesta ora a 390-410 €/t; in crescita (+10) Lido, Crono, Flipper e similari, ora a 310-330 €/t; ancora in crescita anche Selenio (+5), ...