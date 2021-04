Sostegno alle persone più in difficoltà, donati 600mila pasti (Di venerdì 23 aprile 2021) Si conclude l’iniziativa avviata a dicembre da CLAI per offrire Sostegno alle persone più in difficoltà. Il presidente Bettini: «Grazie a tutte le persone che ci hanno permesso di raggiungere questo splendido risultato acquistando la nostra Passita» IMOLA – Si avvia alla conclusione la grande iniziativa di solidarietà realizzata da CLAI in collaborazione con il Banco Alimentare, che dal 1989 combatte lo spreco di cibo in Italia. La realtà agroalimentare di Imola, conosciuta per essere portavoce delle tradizioni e della qualità dei prodotti italiani, è riuscita a distribuire su tutto il territorio nazionale 590.000 pasti: diecimila per ogni anno di vita della Cooperativa nata nel 1962. Le consegne sono iniziate a dicembre 2020 e si sono concluse proprio nei giorni del compleanno di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 aprile 2021) Si conclude l’iniziativa avviata a dicembre da CLAI per offrirepiù in. Il presidente Bettini: «Grazie a tutte leche ci hanno permesso di raggiungere questo splendido risultato acquistando la nostra Passita» IMOLA – Si avvia alla conclusione la grande iniziativa di solidarietà realizzata da CLAI in collaborazione con il Banco Alimentare, che dal 1989 combatte lo spreco di cibo in Italia. La realtà agroalimentare di Imola, conosciuta per essere portavoce delle tradizioni e della qualità dei prodotti italiani, è riuscita a distribuire su tutto il territorio nazionale 590.000: diecimila per ogni anno di vita della Cooperativa nata nel 1962. Le consegne sono iniziate a dicembre 2020 e si sono concluse proprio nei giorni del compleanno di ...

Sostegno alle aziende escluse da aiuti e finanziamenti: nuovo bando da 8 milioni

