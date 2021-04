Serie A, ipotesi ‘salary cap’ dopo la SuperLega? Lo scenario / News (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caos SuperLega potrebbe portare con sé anche alcuni aspetti positivi. I club di Serie A potrebbero pensare di introdurre un 'salary cap' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caospotrebbe portare con sé anche alcuni aspetti positivi. I club diA potrebbero pensare di introdurre un 'salary cap'

Advertising

tuttoatalanta : Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l'ipotesi di un causa contro Agnelli… - infoitsport : Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l'ipotesi di un causa contro Agnelli - gazzettaGranata : Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l’ipotesi di un causa contro Agnelli #TorinoFC #FVCG… - marinabeccuti : Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l'ipotesi di un causa contro Agnelli - Torinogranatait : Oggi assemblea di Serie A: rabbia tra i club, resta in piedi l'ipotesi di un causa contro Agnelli -