Scuole, nove pullman in più per la Steat, ma è pressing sulla sicurezza: 'Vaccinate gli autisti' (Di venerdì 23 aprile 2021) FERMO - Tiene botta, la Steat . E, da lunedì, mette in campo (meglio, in strada) nove pullman in più. Per portare a scuola il 70% degli studenti delle superiori. Ma è al limite. Se, da qui al 5 giugno,... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 aprile 2021) FERMO - Tiene botta, la. E, da lunedì, mette in campo (meglio, in strada)in più. Per portare a scuola il 70% degli studenti delle superiori. Ma è al limite. Se, da qui al 5 giugno,...

