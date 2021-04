Roma, Fonseca può sorridere: rientrano in gruppo Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy (Di venerdì 23 aprile 2021) Paulo Fonseca può sorridere. Nell’allenamento di quest’oggi ha recuperato tanti elementi importanti Paulo Fonseca recupera i pezzi e può sorridere in vista anche della semifinale di andata di Europa League. Nell’allenamento di oggi, infatti, sono stati diversi i calciatori della Roma ad essere tornati in gruppo. In un solo colpo, l’allenatore giallorosso ha recuperato Chris Smalling, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. L’infermeria della squadra capitolina comincia così a svuotarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Paulopuò. Nell’allenamento di quest’oggi ha recuperato tanti elementi importanti Paulorecupera i pezzi e puòin vista anche della semifinale di andata di Europa League. Nell’allenamento di oggi, infatti, sono stati diversi i calciatori dellaad essere tornati in. In un solo colpo, l’allenatore giallorosso ha recuperato Chris, Marash, Leonardoe Stephan El. L’infermeria della squadra capitolina comincia così a svuotarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - RaiSport : ? #Fonseca sorride: la #Roma recupera 4 giocatori #Smalling, #ElShaarawy, #Spinazzola e #Kumbulla in gruppo ??… - Ftbnews24 : #ASRoma #SerieA #RomaAtalanta #Fonseca #Roma ?? - mirko_masella : RT @sportli26181512: Roma, Fonseca esulta: da Smalling a Spinazzola tutti in gruppo: La Roma recupera in un colpo solo Chris Smalling, Mara… - f3d3l31 : Si parla di Roma e si attacca sempre Fonseca, poi vai a vedere è nella classifica dei giocatori con maggiori errori… -