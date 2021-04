Recovery, nella bozza la laurea varrà già come esame di Stato (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche la “riforma delle lauree abilitanti” trova spazio nelle missioni del Recovery Plan italiano, secondo l’ultima bozza. “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni - si legge nel testo -, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati”. Oggi, per esempio, per diventare avvocato in Italia, oltre alla laurea in giurisprudenza, bisogna essere promossi all’esame di Stato e iscriversi all’ordine professionale. Stesso discorso vale per un architetto o un ingegnere. Gli ordini professionali, con relativo esame di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche la “riforma delle lauree abilitanti” trova spazio nelle missioni delPlan italiano, secondo l’ultima. “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni - si legge nel testo -, rendendo l’dicoincidente con l’di, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte deiti”. Oggi, per esempio, per diventare avvocato in Italia, oltre allain giurisprudenza, bisogna essere promossi all’die iscriversi all’ordine professionale. Stesso discorso vale per un architetto o un ingegnere. Gli ordini professionali, con relativodi ...

