Raggi: cuore colmo di dolore per Romano, ora interventi straordinari (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Ho il cuore colmo di dolore. dolore per la sofferenza di un padre che ha perso da poco un figlio e che ha espresso la rabbia di non poterlo neanche piangere al cimitero. Un dolore per la perdita di un proprio caro che accomuna tante famiglie, soprattutto in questo periodo”. Cosi’, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ieri ho chiamato Andrea Romano per esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando”, ha aggiunto. “Mi sono scusata pubblicamente con una nota perche’ ho ritenuto giusto farlo. Ho convocato l’azienda che cura i cimiteri per chiedere cosa sia accaduto. Al di la’ delle motivazioni dei ritardi legati all’emergenza Covid, mi e’ stato assicurato un intervento ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Ho ildiper la sofferenza di un padre che ha perso da poco un figlio e che ha espresso la rabbia di non poterlo neanche piangere al cimitero. Unper la perdita di un proprio caro che accomuna tante famiglie, soprattutto in questo periodo”. Cosi’, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia. “Ieri ho chiamato Andreaper esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando”, ha aggiunto. “Mi sono scusata pubblicamente con una nota perche’ ho ritenuto giusto farlo. Ho convocato l’azienda che cura i cimiteri per chiedere cosa sia accaduto. Al di la’ delle motivazioni dei ritardi legati all’emergenza Covid, mi e’ stato assicurato un intervento ...

Advertising

orsina18 : Andrea Romano e il figlio morto: Non riesco a seppellire Dario, Raggi vergognati- - deeplyfree3 : Sindaca di Roma Virginia Raggi – lasindaca@comune?.?roma?.?it: SALVIAMO L’ULTIMO “PRATO DI PRAT... - anna30048679 : RT @gioprattichizzo: Oggi è la #giornatamondialedellaterra Aiutami a firmare e a far girare questa petizione affinché non venga costruito… - lucarallo : RT @gioprattichizzo: Oggi è la #giornatamondialedellaterra Aiutami a firmare e a far girare questa petizione affinché non venga costruito… - gattogeremia : @rep_roma @13Azione Se aspettiamo la vergogna di Raggi, suo figlio lo seppellirà alle calende greche! Ovviamente sp… -