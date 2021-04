Perché ancora abbocchiamo al clickbaiting (Di venerdì 23 aprile 2021) Perché siamo fatti di emozionalità e nell’ordalia dell’infodump solo la stimolazione continua della “pancia”, i più intellettuali direbbero neuroni a specchio, suscita l’azione del click, quella di cui i portali si nutrono per sopravvivere. > Cosa sono (davvero) i fake: dalle news ai follower < Il clickbaiting porta guadagno quindi vince Intendiamoci, i titoli da strillone esistono da sempre, nati insieme il mestiere di informare. Ingolosire la curiosità del lettore (il quale fra l’altro non esiste più, sostituito dall’utente, colui che fruisce e usa un’informazione) è un’arte divenuta via via sempre più pop nel senso viscerale del termine. Ormai non sono più credibili neanche le anime belle della prima ora: se non si sviluppa un titolo in grado di attirare l’azione più semplice del Web – ovvero il click – e al tempo stesso quella che richiede lo ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021)siamo fatti di emozionalità e nell’ordalia dell’infodump solo la stimolazione continua della “pancia”, i più intellettuali direbbero neuroni a specchio, suscita l’azione del click, quella di cui i portali si nutrono per sopravvivere. > Cosa sono (davvero) i fake: dalle news ai follower < Ilporta guadagno quindi vince Intendiamoci, i titoli da strillone esistono da sempre, nati insieme il mestiere di informare. Ingolosire la curiosità del lettore (il quale fra l’altro non esiste più, sostituito dall’utente, colui che fruisce e usa un’informazione) è un’arte divenuta via via sempre più pop nel senso viscerale del termine. Ormai non sono più credibili neanche le anime belle della prima ora: se non si sviluppa un titolo in grado di attirare l’azione più semplice del Web – ovvero il click – e al tempo stesso quella che richiede lo ...

