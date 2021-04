Palermo, Rauti in cerca di riscatto: stagione deludente per l’ex Torino, a digiuno da un girone intero (Di venerdì 23 aprile 2021) Nicola Rauti a digiuno nel girone di ritorno.Rauti: “Sono cresciuto tanto tatticamente, scegliere Palermo una fortuna. Gol? Mi manca”Il giovane attaccante scuola Torino nel corso della stagione ha messo a segno soltanto tre reti, l'ultima proprio nel girone d'andata a Cava de' Tirreni quando il Palermo si impose 1-0 allo scadere. Quindici presenze in 17 giornate senza fare gol, vari cambi di ruoli impostigli dalla situazione di emergenza che non lo hanno chiaramente favorito. Nell'ultimo periodo a causa dell'infortunio di Lorenzo Lucca è stato impiegato da mister Filippi come punta centrale, esperimento che non è andato proprio benissimo vista la scarsa vena realizzativa del classe '00.Rauti: “Saremo la mina vagante ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Nicolaneldi ritorno.: “Sono cresciuto tanto tatticamente, scegliereuna fortuna. Gol? Mi manca”Il giovane attaccante scuolanel corso dellaha messo a segno soltanto tre reti, l'ultima proprio neld'andata a Cava de' Tirreni quando ilsi impose 1-0 allo scadere. Quindici presenze in 17 giornate senza fare gol, vari cambi di ruoli impostigli dalla situazione di emergenza che non lo hanno chiaramente favorito. Nell'ultimo periodo a causa dell'infortunio di Lorenzo Lucca è stato impiegato da mister Filippi come punta centrale, esperimento che non è andato proprio benissimo vista la scarsa vena realizzativa del classe '00.: “Saremo la mina vagante ...

