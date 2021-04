Omicidio per un parcheggio: 4 arresti (Di venerdì 23 aprile 2021) Quattro fermi per l’Omicidio di Maurizio Cerrato, 62 anni, custode del parco archeologico di Pompei. L’uomo e la sua famiglia da tempo avevano dissidi con i vicini di casa, che trattavano la strada come una vera e propria proprietà privata. I vicini, infatti, rendevano impossibile agli altri parcheggiare le loro auto, ponendo sedie e ostacoli vari davanti al marciapiede, in modo da “riservarsi” il posto auto. Più volte avevano discusso su questa circostanza, ma quando Maria Adriana (questo il nome della figlia di Maurizio Cerrato) ha deciso di spostare le sedie e parcheggiare proprio lì, questo è bastato a scatenare le ire dei 4 soggetti: le hanno squarciato le ruote dell’auto. La giovane ha dunque raccontato l’accaduto al papà, e mentre l’uomo era accorso in suo aiuto cambiando le gomme, è stato aggredito dai quattro prima con un compressore e poi con una ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Quattro fermi per l’di Maurizio Cerrato, 62 anni, custode del parco archeologico di Pompei. L’uomo e la sua famiglia da tempo avevano dissidi con i vicini di casa, che trattavano la strada come una vera e propria proprietà privata. I vicini, infatti, rendevano impossibile agli altri parcheggiare le loro auto, ponendo sedie e ostacoli vari davanti al marciapiede, in modo da “riservarsi” il posto auto. Più volte avevano discusso su questa circostanza, ma quando Maria Adriana (questo il nome della figlia di Maurizio Cerrato) ha deciso di spostare le sedie e parcheggiare proprio lì, questo è bastato a scatenare le ire dei 4 soggetti: le hanno squarciato le ruote dell’auto. La giovane ha dunque raccontato l’accaduto al papà, e mentre l’uomo era accorso in suo aiuto cambiando le gomme, è stato aggredito dai quattro prima con un compressore e poi con una ...

