“Nomadland”, dal 30 aprile su Disney Plus [Trailer] (Di venerdì 23 aprile 2021) Nomadland, il nuovo lungometraggio di Searchlight Pictures scritto e diretto da Chloe Zhao, sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal 30 aprile nella sezione Star di Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma. Il film con protagonista Frances McDormand potrebbe anche arrivare prossimamente nelle sale italiane. Leone d’Oro alla 77a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e miglior film drammatico e miglior regia ai Golden Globe. Il film è tra i candidati agli Oscar per le categorie di miglior film, miglior regista, miglior attrice, migliore sceneggiatura non originale, migliore fotografia e miglior montaggio. Nomadland, un racconto d’inchiesta Nomadland è diretto da Chloe Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider – Il sogno di un cowboy) e basato sul libro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), il nuovo lungometraggio di Searchlight Pictures scritto e diretto da Chloe Zhao, sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal 30nella sezione Star di+ per tutti gli abbonati alla piattaforma. Il film con protagonista Frances McDormand potrebbe anche arrivare prossimamente nelle sale italiane. Leone d’Oro alla 77a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e miglior film drammatico e miglior regia ai Golden Globe. Il film è tra i candidati agli Oscar per le categorie di miglior film, miglior regista, miglior attrice, migliore sceneggiatura non originale, migliore fotografia e miglior montaggio., un racconto d’inchiestaè diretto da Chloe Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider – Il sogno di un cowboy) e basato sul libro ...

UMIClassJazz : @LudovicoEinaud annuncia l’uscita il #4giugno di #Cinema il 4 giugno, una nuova raccolta di 28 pezzi dal grande e… - Think_movies : “Nomadland”: dal 30 aprile su Star all’interno di Disney+ senza costi aggiuntivi - aderiu : Da Mank a Minari, i film che vedremo in sala dal 26 aprile - Cecilia_scm : RT @mastereditoria: #Booksonair torna in tempo per gli #Oscar Sei candidature per #Nomadland, disponibile su @DisneyPlusIT dal 30/04. Ma N… - _tobea : RT @mastereditoria: #Booksonair torna in tempo per gli #Oscar Sei candidature per #Nomadland, disponibile su @DisneyPlusIT dal 30/04. Ma N… -

