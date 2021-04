Naufragio in acque libiche, le immagini della Ocean Viking che ha trovato i resti di uno dei due gommoni (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono più di 100 i migranti annegati al largo della Libia. Secondo la ong Sos Mediterranee ieri Alarm Phone ha lanciato l’allerta su tre barche in pericolo: una con 40 persone, “mai rintracciata”, e due gommoni con a bordo tra le 100 e le 120 persone ciascuno. Il primo è stato ritrovato ribaltato, “è stato visto navigare in un mare di cadaveri” ed è “impossibile ci siano sopravvissuti”. L’altro è tornato in Libia: a bordo i cadaveri di una donna e del suo bimbo. Nel video le immagini dalla Ocean Viking di Sos Mediteranee che ha trovato i resti di uno dei due gommoni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono più di 100 i migranti annegati al largoLibia. Secondo la ong Sos Mediterranee ieri Alarm Phone ha lanciato l’allerta su tre barche in pericolo: una con 40 persone, “mai rintracciata”, e duecon a bordo tra le 100 e le 120 persone ciascuno. Il primo è stato riribaltato, “è stato visto navigare in un mare di cadaveri” ed è “impossibile ci siano sopravvissuti”. L’altro è tornato in Libia: a bordo i cadaveri di una donna e del suo bimbo. Nel video ledalladi Sos Mediteranee che hadi uno dei dueL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

