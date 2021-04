Napoli | Insigne si scatena contro la Lazio | i numeri

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quando Lorenzogiocalasi: ila squadra biancoceleste Segna ancora Lorenzoe sale a 8 gol in carrierala. Il giocatore delsi posiziona terzo in una particolare classifica: quella dei calciatori in attività che hanno colpito di più i biancocelesti. Come evidenziaPage, al primo posto c’è Higuain con 13 reti. Segue Dybala con 11. A 8 troviamo Ibra, Icardi, Quagliarella, Palacio e da ieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il feeling delcon il goal è facilmente spiegabil e con il talento e l'abbondanza degli ... Tra gli esterni, quello che di goal all'attivo ne ha meno in stagione (17, Lozano 13), ma il ...Il punto è che ilha mostrato di avere una strategia. Un progetto tattico pensato per questa partita. L'ha studiato e l'ha eseguito. Riguardandoli bene, anche i gol die di Osimhen ...Il Napoli è in grande forma e sta risalendo la classifica con una sola sconfitta e un solo pareggio nelle ultime dieci partite giocate. Senza dubbio i migliori arrivano dal reparto offensivo col ...Segna ancora Lorenzo Insigne e sale a 8 gol in carriera contro la Lazio. Il giocatore del Napoli si posiziona terzo in una particolare classifica: quella dei calciatori in attività che hanno colpito ...