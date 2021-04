Lo Spazio nel Pnrr. Ecco le linee d’intervento (e le risorse) (Di venerdì 23 aprile 2021) Vale circa 970 milioni di euro lo Spazio all’interno della borra di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che il Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Draghi, si appresta a discutere domani. Rispetto alla versione presentata alle Camere dal governo precedente, a inizio gennaio, emerge un ampliamento dell’orizzonte di capacità che si intende includere nel Piano, seppur con meno dettagli rispetto a progetti specifici. LA STRUTTURA Il settore resta inserito nella prima missione (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura”, 43,55 miliardi), seconda competenza (“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, 27,47 miliardi), investimento quattro (“Tecnologie satellitari ed economia spaziale”, 0,97 miliardi). Si parla di “investire in infrastrutture satellitari per il monitoraggio digitale a tutela del ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Vale circa 970 milioni di euro loall’interno della borra di Piano nazionale di ripresa e resilienza () che il Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Draghi, si appresta a discutere domani. Rispetto alla versione presentata alle Camere dal governo precedente, a inizio gennaio, emerge un ampliamento dell’orizzonte di capacità che si intende includere nel Piano, seppur con meno dettagli rispetto a progetti specifici. LA STRUTTURA Il settore resta inserito nella prima missione (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura”, 43,55 miliardi), seconda competenza (“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, 27,47 miliardi), investimento quattro (“Tecnologie satellitari ed economia spaziale”, 0,97 miliardi). Si parla di “investire in infrastrutture satellitari per il monitoraggio digitale a tutela del ...

