Lo Jiangsu mette in vendita il pullman. Eder: "Almeno così forse ci pagheranno"

Non ci ha messo molto, affinché la foto che ritraeva il pullman dello Jiangsu Suning in vendita, arrivasse anche ai suoi ex calciatori. Tra i tanti proprio Eder, ha duramente attaccato, con un po' di ironia, la proprietà del suo ex club cinese attraverso un post sul proprio profilo social. I giocatori infatti non sono stati ancora pagati, ed ecco perché l'ex attaccante di Sampdoria e Inter si è sfogato tramite il post social.

Bus for sale. pic.twitter.com/22V92SfzzU — FC Jiangsu Forever (@FCJiangsu) April 22, 2021

Al meno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devano pagare!! Speriamo … #incredibile #Jiangsusuning — Eder citadin martins (@Edercitadin7) April 23, 2021

