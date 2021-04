LIVE Berrettini-Krajinovic 6-4 6-4, ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro conquista meritatamente la semifinale (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV A BARCELLONA DALLE 12.30 14.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della partita tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic e buon proseguimento di giornata. 14.41 Berrettini supera Krajinovic e conquista la semifinale dell’ATP di Belgrado. Il romano ha giocato una partita solida nella quale ha saputo gestire bene i momenti di difficoltà e fare male quando ne ha avuto la possibilità. In semifinale affronterà il vincente del match tra Daniel e Delbonis. 6-4 Berrettini!!!!! l’azzurro conquista LA semifinale!!!!! A-40 MERAVIGLIOSOOOOOO ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV A BARCELLONA DALLE 12.30 14.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della partita tra Matteoe Filipe buon proseguimento di giornata. 14.41superaladell’ATP di. Il romano ha giocato una partita solida nella quale ha saputo gestire bene i momenti di difficoltà e fare male quando ne ha avuto la possibilità. Inaffronterà il vincente del match tra Daniel e Delbonis. 6-4!!!!!LA!!!!! A-40 MERAVIGLIOSOOOOOO ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #ATPBelgrade #Berrettini in #semifinale! Il romano liquida #Krajinovic con un doppio 6-4!… - live_tennis : Serbia Open - Quarter-final: Matteo Berrettini beat Filip Krajinovic 6-4, 6-4 - SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #AtpBarcellona #Sinner in #semifinale! Il russo #Rublev regolato 6-2 7-6 (8-6)! Ora tocca… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Krajinovic 3-2 ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel primo set - #Berrettini-K… - livetennisit : ATP Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Matteo Berrettini e Gianluca Mager -