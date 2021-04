LIVE Berrettini-Krajinovic 6-4 1-2, ATP Belgrado in DIRETTA: avvio di secondo set molto equilibrato (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV A BARCELLONA DALLE 12.30 15-40 Errore di Berrettini col dritto, annullata la prima palla break. 0-40 Krajinovic gioca uno slice e attacca la rete, il passante di Berrettini è da incorniciare. L’azzurro gioca un rovescio lungolinea da favola!!! Tre palle break per il romano. 0-30 Il serbo prova a guadagnare campo con un dritto in avanzamento che si spegne out. 0-15 Krajinovic segue il suo dritto a rete ma il passante tra i piedi giocato da Berrettini lo costringe all’errore con la volée. 2-2. Berrettini si riporta in parità in un game nel quale ha trovato una certa continuità col servizio. 40-30 L’azzurro si affida ancora al servizio e non ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV A BARCELLONA DALLE 12.30 15-40 Errore dicol dritto, annullata la prima palla break. 0-40gioca uno slice e attacca la rete, il passante diè da incorniciare. L’azzurro gioca un rovescio lungolinea da favola!!! Tre palle break per il romano. 0-30 Il serbo prova a guadagnare campo con un dritto in avanzamento che si spegne out. 0-15segue il suo dritto a rete ma il passante tra i piedi giocato dalo costringe all’errore con la volée. 2-2.si riporta in parità in un game nel quale ha trovato una certa continuità col servizio. 40-30 L’azzurro si affida ancora al servizio e non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Krajinovic 3-2 ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel primo set - #Berrettini-K… - livetennisit : ATP Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Matteo Berrettini e Gianluca Mager - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-2 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPBelgrade #Berrettini liquida #Cecchinato nel derby azzurro con il punteggio di 6-4… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-3 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado -