L' Everton di Ancelotti ringrazia Leno | Arsenal battuto 1 - 0

danisailor7 : RT @calcioinglese: Ancelotti aveva detto che servivano 5 vittorie almeno per guadagnarsi l'Europa e comincia al meglio battendo 0-1 l'Arsen… - FGer28 : RT @calcioinglese: Nell'intervista sul nostro podcast, Davide Ancelotti ce lo aveva detto 'quest'anno fuori casa facciamo meglio con le gra… - calcioinglese : Nell'intervista sul nostro podcast, Davide Ancelotti ce lo aveva detto 'quest'anno fuori casa facciamo meglio con l… - Mediagol : #PremierLeague, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i 'gunners', Ancelotti vede l'Europa. La classifica aggiornata… - ozgnburak : @Everton Ancelotti. -

LONDRA (Regno Unito) - Nell'anticipo della 33ª giornata di Premier League l'esce vittorioso per 1 - 0 dal match dell'Emirates Stadium contro l'Arsenal . Decide un ...punti a Carlo. ......per la squadra di, col diagonale di Richarlison respinto da Leno e Calvert - Lewin che non trova il tap in vincente. E' poi la parte alta della traversa a negare il vantaggio all'...La squadra di Arteta cade in casa all’Emirates Stadium contro l’Everton per 1-0. Decisivo per il successo degli uomini di Ancelotti un autogol clamoroso di Leno al 76': Saka dalla destra lascia ...L’Everton batte 1-0 l’Arsenal nello scontro dell’Emirates ... Vittoria che arriva dopo tre pareggi consecutivi per la squadra di Carlo Ancelotti, che sale a 52 punti a tre punti di distanza dalla zona ...