La Russa | non è Fdi che pone veti su Bertolaso È lui che non ha scelto tra Roma e Milano

Botta e risposta sulla candidatura di centrodestra per Roma. La Russa replica a Tajani sul presunto "tentennamento" di Fdi sul nome del candidato sindaco per la capitale. E dichiara: «Non è Fdi che pone veti su Bertolaso. È lui che non ha scelto tra Roma e Milano». Dunque, sul candidato sindaco di Roma, Tajani insiste con Bertolaso. «Con Guido si vince». Poi aggiunge: «Da Lega ok, ma Fdi tentenna. Immediata scatta la replica, o meglio, la precisazione, che arriva da Ignazio La Russa. Il quale, lungi dal tentennare, ribatte sul tamburo: ««Tajani parla di tentennamenti di Fdi su Bertolaso sindaco? A dire la verità, io vedo tentennare Bertolaso, che si è detto non ...

