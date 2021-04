La riscoperta di un vecchio amico | il libro torna protagonista nell' anno della pandemia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : riscoperta vecchio

LA NAZIONE

Ladel libro è stata una delle note più liete del 2020 . In valori assoluti, la popolazione dei lettori in Italia lo scorso anno è cresciuta dai 26,3 milioni di individui del 2019 a 27,6 ...... c'è stata unadel gioco da tavolo, come occasione di distrazione e di evasione da una ... il tempo si è dilatato ed è stato inevitabile tirar fuori dalla soffitta ilMonopoly, l'...Verso nasce con l’idea di ribellarsi al concetto che la lettura sia una cosa per vecchi. “La nostra idea era di avere ... avvicinando così un pubblico più giovane. La riscoperta del libro è stata una ...Dopo il crollo del ponte le comunità si sono mobilitate per riavvicinarsi. E tra Albiano, Stadano e Caprigliola si recupera la viabilità di una volta ...