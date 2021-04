Juventus, esclusa dalle coppe? L’UEFA studia una sanzione per Juve e Real (Di venerdì 23 aprile 2021) Juventus – La Superlega, nata e “morta” in 48 ore ha portato tantissime polemiche. Rapporti incrinati tra Juventus e UEFA, con Ceferin pronto a dichiarare guerra ad Agnelli. Tutto il caos creato dalla Superlega potrebbe avere grosse conseguenze per i club che ci hanno messo la faccia, ovvero Real Madrid e Juventus. Infatti oggi si terrà il consiglio straordinario della UEFA per decidere le sorti delle 12 società firmatarie della Superlega. Juventus, esclusione dalle coppe? Juventus e Real Madrid a capo della “rivoluzione” potrebbero rischiare grosso. Si parla addirittura di esclusione dalle coppe, un danno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 aprile 2021)– La Superlega, nata e “morta” in 48 ore ha portato tantissime polemiche. Rapporti incrinati trae UEFA, con Ceferin pronto a dichiarare guerra ad Agnelli. Tutto il caos creato dalla Superlega potrebbe avere grosse conseguenze per i club che ci hanno messo la faccia, ovveroMadrid e. Infatti oggi si terrà il consiglio straordinario della UEFA per decidere le sorti delle 12 società firmatarie della Superlega., esclusioneMadrid a capo della “rivoluzione” potrebbero rischiare grosso. Si parla addirittura di esclusione, un danno ...

