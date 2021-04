J'accuse ai Paesi europei: "Navigavamo in silenzio in un mare di cadaveri" (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Italia, Malta e la Libia sono sotto accusa per il naufragio in cui sono morti da 100 a 130 migranti nel Mediterraneo, e, questa volta, la ricostruzione delle ong coincide con quella di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: "Uno dei nostri aeroplani di sorveglianza nell'area ha individuato un gommone grigio con dozzine di persone alla deriva al largo della costa libica. L'aereo ha immediatamente allertato i centri di soccorso nazionali in Italia, Malta e Libia, come previsto dal diritto internazionale", scrive quest'ultima, ribadendo quanto contenuto nel rapporto di Alarm Phone. Questo suona a propria volta come un j'accuse ai Paesi dell'area: "L'unica azione intrapresa è stato il sorvolo da parte di un aereo di sorveglianza di Frontex, sette ore dopo il primo allarme, che ha individuato l'imbarcazione e ha informato ... Leggi su agi (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Italia, Malta e la Libia sono sotto accusa per il naufragio in cui sono morti da 100 a 130 migranti nel Mediterraneo, e, questa volta, la ricostruzione delle ong coincide con quella di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: "Uno dei nostri aeroplani di sorveglianza nell'area ha individuato un gommone grigio con dozzine di persone alla deriva al largo della costa libica. L'aereo ha immediatamente allertato i centri di soccorso nazionali in Italia, Malta e Libia, come previsto dal diritto internazionale", scrive quest'ultima, ribadendo quanto contenuto nel rapporto di Alarm Phone. Questo suona a propria volta come un j'aidell'area: "L'unica azione intrapresa è stato il sorvolo da parte di un aereo di sorveglianza di Frontex, sette ore dopo il primo allarme, che ha individuato l'imbarcazione e ha informato ...

Bartolo: 'È stata una strage annunciata. Non sarà l'ultima. L'Italia e l'Europa si vergognino' Il suo è un possente, drammatico j'accuse rivolto a quanti, in Europa e in Italia, hanno ... il lavoro sporco che fa la Libia, e il lavoro sporco che fanno pure quei Paesi terzi con cui, come Europa e ...

J'accuse ai Paesi europei: "Navigavamo in silenzio in un mare di cadaveri" AGI - Agenzia Italia Rama tris o «cambiamento», in Albania i giochi sono aperti Crisi, sisma e pandemia, Paese nel pantano. Rischia il leader socialista, in sella dal 2013, incalzato dall’Alleanza di centro-destra guidata da Lulzim Basha. Tra le poche novità Il partito gemello de ...

