Incastrati è la prima serie di Ficarra e Picone per Netflix, una commedia degli equivoci tra omicidi di mafia

Netflix ha annunciato il primo ciak della serie di Ficarra e Picone, battuto lunedì 26 aprile a Palermo. La nuova serie originale italiana dello streamer si intitola Incastrati ed è scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, i due comici e conduttori televisivi siciliani che per la prima volta in carriera si cimentano con la serialità. La serie di Ficarra e Picone, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà interamente girata sull'isola siciliana e arriverà il prossimo anno su Netflix, che la distribuirà in tutti i 190 Paesi nel mondo in cui il servizio è attivo. Comedy in 6 episodi, la serie di ...

