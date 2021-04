Il Clima? Una priorità anche per l’Intelligence Usa. Ecco perché (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il tempo è adesso”. L’ha ripetuto più volte nel suo discorso d’apertura del summit dei leader sul Clima Joe Biden. Nel suo discorso il presidente statunitense ha anche definito il cambiamento Climatico la “crisi esistenziale del nostro tempo” che richiederà uno sforzo internazionale molto più ampio. Ma la sua non è stata l’unica voce a levarsi da Washington nella giornata della Terra. Di cambiamento Climatico, infatti, ha parlato anche Avril Haines, prima donna a guidare l’Intelligence statunitense. Il cambiamento Climatico è “una minaccia urgente alla sicurezza nazionale”, “sia di breve sia di medio termine”, ha detto. Poi ha confermato quello che già dalle prime mosse del presidente e del suo inviato speciale per il Clima, John Kerry, era apparso ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il tempo è adesso”. L’ha ripetuto più volte nel suo discorso d’apertura del summit dei leader sulJoe Biden. Nel suo discorso il presidente statunitense hadefinito il cambiamentotico la “crisi esistenziale del nostro tempo” che richiederà uno sforzo internazionale molto più ampio. Ma la sua non è stata l’unica voce a levarsi da Washington nella giornata della Terra. Di cambiamentotico, infatti, ha parlatoAvril Haines, prima donna a guidarestatunitense. Il cambiamentotico è “una minaccia urgente alla sicurezza nazionale”, “sia di breve sia di medio termine”, ha detto. Poi ha confermato quello che già dalle prime mosse del presidente e del suo inviato speciale per il, John Kerry, era apparso ...

